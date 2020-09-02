У Коростені фестиваль дерунів через пандемію перенесли на 2021 рік

Міжнародний фестиваль дерунів у Коростені, запланований на вересень, перенесли на наступний рік через пандемію COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у фейсбуці повідомляє Коростень Офіційний Інформаційний.

"У зв'язку з погіршенням ситуації щодо поширення COVID-19 цього року XII Міжнародний фестиваль дерунів святкуємо вдома та у колі друзів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що урочистих масових заходів, що зазвичай проходили у парку Древлянському, не буде.

XIII фестиваль дерунів планують провести 11 вересня 2021 року.

На Житомирщині підтверджено 3 442 випадки COVID-19, 1 944 людини одужали, 68 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано 125 798 випадків зараження коронавірусом, з яких 2 495 – за минулу добу. Загалом із початку пандемії одужали 58 817 осіб, 2 656 – померли.