У Житомирі вперше влаштують артфестиваль «День житомирян»

У Житомирі в суботу, 5 вересня, вперше проведуть артфестиваль «День житомирян», який планують зробити щорічним.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську міську раду.

«Арт-фестиваль «День житомирян» відбудеться у суботу, 5 вересня. Заходи триватимуть на трьох локаціях: Новому бульварі, вулиці Михайлівській, майданчику біля кінотеатру «Жовтень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Новому бульварі упродовж дня діятимуть містечко майстрів, артмайданчик із музикою, лаунжзона, декорлокації, дитячий майданчик та проходитиме фестиваль вуличної їжі.

На вулиці Михайлівській оформлять тематичні та квіткові фотозони, а на світлодіодних екранах транслюватимуться вітання відомих житомирян.

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Також заплановані виступи спортивного клубу «Віраж» і танцювальної майстерні Classic Ukrainian Dance, працюватимуть шаржисти, портретисти, міми.

На майданчику біля кінотеатру «Жовтень» відбудеться нагородження до Міжнародного дня благодійності та Дня підприємця. Там виступатимуть естрадно-духовий оркестр «Сурми Полісся», співачки Jerry Heil та Анна Кукса , гурт «Bе in Веаt».

До Дня житомирян також проведуть 2 конкурси в соцмережах.

Фото: Житомирська міська рада/Facebook