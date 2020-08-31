Житомирщина запрошує туристів побачити кварцитові гори

В Овруцькому районі Житомирщини туристам пропонують побачити кварцитові гори на території Товкачівського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила начальник відділу економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міськради Оксана Левківська.

«Кварцитові гори можна побачити на кар’єрі Товкачівського гірничо-збагачувального комбінату, що в смт Першотравневе. Коли є група туристів ми домовляємося, щоб нам дозволили спуститися в забій і подивитися, як видобувають кварцит. Крім того, там є оглядовий майданчик», – зазначила Левківська.

За її словами, пейзажі з кварцитовими горами можна побачити із самого кар’єру.

Локація для огляду кварцитових гір включена до двох туристичних маршрутів – «Кам’яна квітка» та «Легенди і таємниці Словечансько-Овруцького кряжу».

На обох маршрутах для туристів проводять екскурсії. Зокрема, одна з турагенцій Житомира регулярно організовує поїздки на маршрут «Легенди і таємниці Словечансько-Овруцького кряжу».

Фото: Оксана Левківська