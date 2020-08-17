У Радомишльській міській ОТГ вирішили працювати над приверненням уваги активних туристів до нової локації – «Мітькіного каміння».

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ економічного розвитку Радомишльської міської ради у мережі «Фейсбук».

«Вихідними «Мітькіне каміння» відвідали туристи із Чернігова та провели скелелазні тренування у дисципліні «боулдерінг». 100% – це новий туристичний магніт Радомишльської громади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей об’єкт поблизу села Ставки входить до розробленого велотуру вихідного дня територією Радомишльської громади.

На Житомирщині популяризують новий об’єкт для скелелазіння / Фото: відділ економічного розвитку Радомишльської міської ради

«Мітькіне каміння» – це геологічна пам’ятка природи, що являє собою відслонення нижньопротерозойських конгломератів віком понад 1900 мільйонів років, які мають велике наукове значення. Об’єкт входить до природо-заповідного фонду Житомирської області. Колись там розташовувалися дохристиянські святилища.

Наразі на Житомирщині найпопулярніший об’єкт для скелелазіння – це скеледром у селі Дениші.