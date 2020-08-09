Житомирщина пропонує туристам «Єднання з природою»

На Житомирщині для туристів розробили 5-денний маршрут «Єднання з природою».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Житомирський обласний туристичний інформаційний центр запрошує до нового туристичного маршруту «Єднання з природою», розрахованого на 5 днів», – йдеться в повідомленні.

Першого дня маршрут розпочинається із прогулянки центром Житомира та Шодуарівським парком, а захід сонця варто побачити зі скелі «Голова Чацького».

Другий день – це поїздка до села Дениші, де дорогою варто відвідати руїни маєтку Терещенка, Тригірський монастир з краєвидом на річку Тетерів та 600-річні дуби. Для любителів активного відпочинку там є скеледром, сплави річкою та квадроцикли.

Третього дня запланований переїзд до Овруча, де туристів зацікавлять Свято-Василівська церква ХІІ ст., храм Святого Макарія та місце першого поховання давньоруського князя Олега Святославовича.

Четвертий день мине у подорожі Словечансько-Овруцьким кряжем з мальовничими краєвидами, курганами, лебедями. Дорогою є село Нові Велідники – місце паломництва, адже там похований Цадик Велідницький.

Останній день – це екскурсія до геологічного заказника місцевого значення «Камінне село» в Олевському районі.