Житомирщина запрошує у триденну подорож

Житомирщина запрошує у триденну подорож "Поліськими стежками"

Фото
Укрінформ
На Житомирщині розробили триденний туристичний маршрут "Поліськими стежками".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА

"Житомирський обласний туристичний інформаційний центр запрошує до нового туристичного маршруту "Поліськими стежками", що розрахований на 3 дні", - йдеться у повідомленні.

Перший день мандрівки пройде у Коростені, де туристам пропонують відвідати парк "Древлянський" з цікавими пам’ятниками, військово-історичний комплекс "Скеля" та місцевий краєзнавчий музей. Крім того, у закладах громадського харчування рекомендують замовити деруни, яким у місті присвячений міжнародний фестиваль.

Другого дня запланована екскурсія Олевськом. Там радять побачити Свято-Миколаївську церкву та городище "Бабина гора", де археологи розкопали тисячолітній древлянський колодязь. Після цього – переїзд до геологічного заказника місцевого значення "Камінне село".

Третього дня туристи побачать Новоград-Волинський і його музей родини Косачів та літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Завершиться подорож у Хорошеві в Музеї коштовного і декоративного каміння.

Читайте також: На Житомирщині розробили 10-денний турмаршрут

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині туристам пропонують 10-денний маршрут "Коло Житомирщини", а також "Троянди та виноград" і "Житомирщина в особах".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-