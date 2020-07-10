На Житомирщині розробили 10-денний турмаршрут

На Житомирщині розробили 10-денний турмаршрут

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Укрінформ
Для мандрівників створили 10-деннний туристичний маршрут "Коло Житомирщини".

Про це інформує пресслужба Житомирської ОДА. 

"Унікальність та оригінальність маршруту ("Коло Житомирщини" – ред.) в тому, що він розроблений у формі символічного кола та дає змогу розпочинати мандрівку з будь-якого дня та продовжувати поїздку проти годинникової стрілки. Фінал маршруту буде залежати від того, з якого населеного пункту почне свою подорож турист. Маршрут підходить для мандрівників, що подорожують власним транспортом, або для організованих груп туристів", – йдеться у повідомленні.

Першого дня туристам пропонують прогулянку Бердичевом, де можна відвідати Кляштор Босих Кармелітів, музей Джозефа Конрада, музей історії міста, костел Св. Варвари та музей єврейства. Далі – переїзд до Верхівні та екскурсія садибою й музеєм, де жили Евеліна Ганська та Оноре де Бальзак.

Другого дня передбачений приїзд до смт Червоного, де розташований палац Терещенків ХІХ століття. Після цього буде екскурсія музеєм Івана Огієнка, що в Брусилові.

На третій день мандрівників запрошують до Коростишева, де у міському парку є чимало гранітних скульптур, та до місцевого народного історичного музею. Крім того, запланована екскурсія до замку-музею "Радомисль", що у місті Радомишль.

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Четвертий день подорожі – це місто Малин, де розташований музей-садиба сім’ї знаменитого етнографа та мандрівника Миклухо Маклая, а згодом переїзд до двох монастирів у селі Чоповичі.

П’ятого дня можна потрапити до Коростеня і погуляти парком "Древлянським" та відвідати військово-історичний комплекс "Скеля".

На шостий день мандрівники відкриють Овруч, де побачать Свято-Василівську церкву (пам’ятка архітектури ХІІ ст.), храм Святого Макарія, місце першого поховання давньоруського князя Олега Святославовича. Крім того, варто відвідати Словечансько-Овруцький кряж, а по дорозі – села Збраньки (там видобували пірофіліт), Норинськ (із курганами скіфських поховань) та Нові Велідники (місце поховання Цадика Велідницького – єврейського релігійного служителя, провидця, що, за переказами, мав за життя дар передбачення).

Сьомого дня маршрут заведе до Олевська, де треба побачити Свято-Миколаївську церкву та древнє городище "Бабина гора" з колодязем часів Київської Русі. Згодом буде переїзд до геологічного заказника місцевого значення "Камінне село". Дорогою з півночі області туристам рекомендують навідатися до Музею коштовного і декоративного каміння, що у Хорошеві.

Восьмий день екскурсії передбачає Новоград-Волинський, де можна піти на екскурсію до музею родини Косачів та меморіального будинку-музею Лесі Українки, а далі – місто Баранівка і його відомий музей фарфору.

На дев’ятий день мандрівників запрошують у село Турчинівку, де в гарному стані збережена садиба Терещенка-Уварової, та до Тетерівської ОТГ, щоб побачити руїни ще одного палацу Терещенків, Тригірський монастир і 600-літні дуби.

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Останній, десятий, день подорожі завершиться у Житомирі. Там варто відвідати літературний та краєзнавчий музеї, Музей космонавтики ім. С.П. Корольова, Замкову гору, Шодуарівський парк. 

Крім того,  у місті пропонують авторську екскурсію "Аристократичний Житомир" із відвідуванням будинку-музею В. Короленка та екскурсію з гідом єдиною пішохідною вулицею Михайлівською.

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