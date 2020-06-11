Житомирщина четверта в Україні за кількістю внутрішніх туристів – ОДА

Житомирщина посідає четверте місце серед областей України за кількістю внутрішніх туристів.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Житомирщина займає 4-е місце серед усіх областей України за відвідуванням внутрішніми туристами. В області найбільш популярні туристичні об’єкти розташовані в м. Житомирі, м. Бердичеві, м. Коростені, Олевському, Овруцькому, Житомирському, Радомишльському, Баранівському та Андрушівському районах. Це цікаві музеї, пам’ятки архітектури, природні атракції, різноманітні тематичні фестивалі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до топ-5 туристичних місць області потрапили Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі, урочище «Камінне село» в Олевському районі, історичний комплекс «Кляштор Босих Кармелітів» у Бердичеві, замок-музей «Радомисль» у Радомишлі, гранітний скеледром у Житомирському районі.

Основні напрямки туризму в області – медичний, релігійний, MICE-туризм (діловий туризм), культурний, спортивний, фестивальний та автентичний.

Фото: oda.zht.gov.ua