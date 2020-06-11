Затоплений кар’єр і "паромна" переправа: на Кіровоградщині створили новий турмаршрут

У Приютівській ОТГ, що на Кіровоградщині, презентували новий туристичний маршрут "Від індустрії до загубленого раю". Він проходить між колишнім розрізом "Морозівський" та озерами поблизу села Протопопівка.

Як зазначила заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань та соціальної політики Ірина Чемерис, нова туристична дестинація має відкрити цікаві місця Приютівської громади, робити її цікавою для відвідувачів, адже цьогоріч очікується сплеск внутрішнього туризму, повідомляє пресслужба Приютівської громади.

"Ми хочемо показати, що не треба їхати далеко за красивими краєвидами чи історією. Можна і за день побачити неймовірно багато. Поки що інфраструктура навколо цих об’єктів недостатньо розвинута, проте ми прагнемо зробити нашу територію не тільки красивою, а й комфортною для туристів", – зазначила Чемирис.

Маршрут розпочинається з незвичного туристичного місця поблизу с. Новоселівка — колишнього вугільного розрізу "Морозівський". Цю затоплену та зруйновану територію, де колись видобували буре вугілля, наразі не використовують. Нині на хвилястій рівнині, посеред якої розташований розріз, можна спостерігати, як природа забирає назад простір, який колись відвоювала у неї людина.

Далі маршрут веде до селища Приютівка, де розташована прибережна зона відпочинку із унікальним ландшафтним дизайном. Зокрема, тут є арт-об’єкти, елементи декоративного освітлення та вимощені пішохідні доріжки. У Приютівці туристам також пропонують переправитися через Войнівське водосховище так званим "паромом", який щодня перевозить жителів сусідніх населених пунктів.

Подорож продовжується до с. Протопопівка, де туристи можуть познайомитися з досвідом підприємців із Німеччини з розведення великої рогатої худоби молочних порід, виробництва хліба, хлібобулочних, кондитерських виробів і тістечок. У селі працює відповідне німецько-українське підприємство. Крім екскурсій, гостям пропонують дегустацію німецької випічки і сиро-молочної продукції.

Завершують маршрут мальовничі озера поблизу с. Протопопівка. Тут можна скуштувати традиційний козацький куліш. Кухарі мають власний рецепт приготування цієї страви, який тримають у таємниці. Також туристам пропонують м’ясні страви та салати.

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У громаді переконані, що туристичний маршрут зацікавить шанувальників активного відпочинку та гарних краєвидів – як великі групи, так і для поціновувачів велоподорожей. По всій довжині маршруту розробники визначили низку опорних точок, місць зупинки учасників для відпочинку чи обіду.

Щоб взяти участь в екскурсії за маршрутом "Від індустрії до загубленого раю", потрібно звертатися до КУ "Центр культури і дозвілля" Приютівської селищної ради.

Над розробленням проєкту працювали краєзнавці, співробітники Центру культури і дозвілля та ініціативна група з жителів громади.

Як повідомляв Укрінформ, про плани Приютівської громади створити туристичний маршрут "Від індустрії до загубленого раю" стало відомо цьогоріч наприкінці березня.

Фото: Приютівська громада