Тергромада на Хмельниччині відкрила туристичний сезон онлайн

У Дунаївцях, що на Хмельниччині, в онлайн-форматі дали старт туристичному сезону: запропонували туристам два нові маршрути й віртуальну мандрівку краєм.

Про це повідомляє пресслужба Дунаєвецької міської ради.

"Дунаєвеччина вдруге відкриває туристичний сезон, але вперше – у форматі online. Цьогоріч ми раді презентувати вам два нових туристичних маршрути: "Околиці старого міста" (Дунаївці – Січинці – Чаньків - Дунаївці) та "Дунаївці – Маліївці" (спільні напрацювання із Дунаєвецькою селищною громадою в результаті підписаного меморандуму). Для жителів громади, гостей та туристів розроблено туристичні путівники нових маршрутів, на сайті "Дунаєвеччина туристична" представлено інтерактивну карту, а біля міської ради – розміщено інформаційний стенд з QR-кодами об’єктів міста", – йдеться в повідомленні.

Як розповіла сайту "Є" начальник управління культури, туризму та інформації Дунаєвецької міської ради Алла Бец, QR-коди отримали п’ять найпопулярніших об’єктів Дунаївців: лютеранська кірха, мурований костел, палац Красінських, монастир капуцинів та палац Завойка.

Торік Дунаєвецька ОТГ вперше відкрила туристичний сезон та презентувала чотири маршрути: один – містом Дунаївці "Маленьке місто з великою душею" та три – сільською місцевістю (Голозубинці – Сокілець "Повернення до витоків", Миньківці "На межі епох", Рахнівка – Кривчик "20 кілометрів витривалості, вражень та драйву").

Як запевнили у міськраді, універсальність та інноваційність маршрутів дає можливість здійснювати тур за індивідуальним маршрутом на вибір: пішки, на велосипеді чи авто.

У Дунаєвецькій селищній громаді переконані, що цьогоріч в умовах обмеження міжнародних подорожей мандрівники будуть орієнтовані на внутрішній туристичний ринок. Тож для громади відкриваються нові можливості у розвитку туризму, а для гостей і туристів – це нагода побачити нові місця, історичні та архітектурні пам’ятки, рекреаційні зони.

Дунаївці розташовані на транспортній магістралі, тож, кажуть угромаді, популяризувати туристичну привабливість міста дуже важливо.

"Наразі ми працюємо над тим, щоб створити кластер власників садиб для розвитку зеленого туризму, також кластер власників готельного бізнесу. Уже підписали угоду про співпрацю з іншими туристичними містами, щоб дорогою, скажімо, до Кам’янця-Подільського, Меджибожа чи Хотина турист хоча б на кілька годин або ще краще на день затримався в Дунаївцях. Звісно, розвиток туристичної галузі – це справа не одного року. Потрібно працювати над сферою відпочинку, готельного бізнесу, доводити до ладу ті об’єкти, які ми, власне, рекламуємо. Але ми маємо гарний початок. І кількість людей, які хочуть відвідати ті туристичні родзинки нашої громади, які ми показали, постійно зростає", - зауважила Алла Бец.

Фото: ye.ua