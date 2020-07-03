Радомишльська громада пропонує велотур вихідного дня до цілющого джерела
Про це повідомляє відділ економічного розвитку Радомишльської міської ради у Facebook.
"Маємо для вас чудову ідею – велотур вихідного дня Радомишльською громадою", – йдеться у повідомленні.
Під час веломандрівки туристам пропонують відвідати замок-музей "Радомисль" з унікальним музеєм домашньої української ікони, Повстанський хутір та навколишній простір (ліс з місцями виходу найдавніших протерозойських порід, Мітькіни озера з річковими черепахами, неймовірні польові краєвиди).
Крім того, туристи навідаються до джерела Ринва в селі Ставки з цілющою водою та історією, що вражає.
Велотур також передбачає подорож до мистецького маєтку та найстарішої діючої дерев’яної школи у Ставках.
Фото: відділ економічного розвитку Радомишльської міськради