Уряд виділив 14,5 мільйона на обладнання для 12 COVID-лабораторій

Кабінет Міністрів перерозподілив кошти за бюджетною програмою “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями”, перенаправивши 14,5 млн грн на закупівлю обладнання для обласних лабораторних центрів МОЗ, які здійснюють тестування на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження ухвалене на засіданні в середу без обговорення.

“У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні COVID-19, виникла потреба в збільшенні кількості тестувань на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції лабораторними центрами МОЗ та придбанні відповідного обладнання”, - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Зокрема, планується придбати для 11 обласних лабораторних центрів станції автоматичної екстракції РНК вартістю 1 млн 250 тис. грн кожна та ампліфактор для Рівенського обласного лабораторного центру вартістю 848 тис. грн.