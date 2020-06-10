Степанов розповів про вимоги до іноземців, які прибуватимуть після "відкриття неба"

Для громадян інших країн, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні, планується встановити вимогу проходити 14-денну самоізоляцію.

Про це на брифінгу 10 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов,

"Зараз ми розглядаємо варіанти прибуття, щоб у нас було червона зона і зелена зона. Червона зона - це ті країни, епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні. Зелена зона - це ті країни, де ситуація така сама як в Україні або краща. Це наші попередні думки, потім буде прийматися відповідне рішення. Але зараз те, що стосується червоної зони, ми вважаємо, що вони (громадяни, які прибули з країн "червоної зони" - ред.) повинні 14 днів перебувати або на самоізоляції, або на обсервації. Люди з "зеленої зони", тобто країн, де епідеміологічна ситуація краща за Україну, не будуть потребувати перебування в самоізоляції. Звичайно, все це з дотриманням інших протиепідемічних заходів, які у нас встановлені: термоскринінги та решта", - сказав Степанов.

Він наголосив, що зараз аналізується ситуація з COVID-19 в інших країнах, зокрема, країнах ЄС, вивчається аналогічний досвід, проводяться консультації з фахівцями. Вироблення дієвого механізму запобігання поширення коронавірусної хвороби після відновлення авіасполучення , за словами Степанова, буде схожий на той, який пропонують інші країни.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.