Дефіцит епідеміологів: Степанов сказав, як покращуватимуть ситуацію

В Україні нині дефіцит лікарів-епідеміологів, вірусологів, гігієністів та лаборантів.

Про це на брифінгу 10 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні складає 48%. Лікарів лаборантів, гігієністів - 51%, лікарів-вірусологів - 41%. Вважаємо, що ситуацію необхідно змінювати", - заявив Степанов.

За словами міністра, така ситуація склалася через те, що в останні роки підготовці цих фахівців не приділялося належної уваги.

"Коли ми зіткнулися з коронавірусною хворобою, то зрозуміли, що ситуацію треба терміново виправляти. Ми розробили декілька механізмів, в який саме спосіб ми будемо виправляти ситуацію, набирати, перенавчати наших лікарів, лаборантів, всіх тих, кого ми зараз потребуємо", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.