Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне лікування та карантин – МОЗ

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микитчак наголосила, що хворих на коронавірусне захворювання рятують своєчасне звернення до лікарів та карантинні заходи, а не апарати ШВЛ.

Про це вона заявила під час брифінгу в Житомирській обласній дитячій лікарні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рятує не апарат штучної вентиляції, а рятують своєчасне звернення та ті заходи карантину, які дають можливість стримати надходження в лікарню пацієнтів. Проблема була зі штучною вентиляцією тому, що пацієнти, які поступали у стаціонари, потребували не 2-5-10 днів лікування, як приблизно у середньостатистичному пацієнти при інших захворюваннях у відділеннях інтенсивної терапії, а 3-4 тижнів, а того парку обладнання немає», - зазначила Микитчак.

За її словами, лікарні не мають такої кількості апаратів ШВЛ, аби вони були біля кожного пацієнта. Тож усі області мають розраховувати обладнання на тих пацієнтів, які можуть потребувати інтенсивної терапії.

Водночас, Микитчак зауважила, що після закінчення пандемії COVID-19 частина апаратів ШВЛ у лікарнях просто не використовуватиметься, оскільки не буде такої потреби.

Як повідомлялося, наприкінці травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна на кошти Європейського інвестиційного банку закупить кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу і мобільні рентген-установки.