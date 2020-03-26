В ООН оцінили потреби України на боротьбу з коронавірусом у $165 мільйонів

ООН і гуманітарні організації потребують 165 млн доларів для подолання пандемії Covid-19 в Україні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

"У зв’язку з презентацією Глобального плану гуманітарного реагування на спалах Covid-19 координаторка системи ООН/Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані представила "План гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні", для реалізації якого необхідно 165 мільйонів доларів США", - повідомили у пресслужбі.

Так, у плані представлені заходи реагування установ ООН, гуманітарних організацій на місцях, медичних закладів та постачальників медичних послуг для мінімізації можливих гуманітарних наслідків поширення коронавірусу.

"У плані враховуються як наслідки епідемії для здоров’я населення, так і її значний опосередкований вплив на добробут людей і громад, який стосується не лише розповсюдження захворювання, але й охоплює різні сфери життя: від освіти, засобів до існування, психічного здоров'я людей до можливості реалізації основних прав людини", - відзначили в Офісі ООН з координації гуманітарних питань.

В організації також додали, що гуманітарні потреби України є складовою Глобального плану гуманітарного реагування з подолання спалаху Covid-19.

Читайте також: У Києві обмежувальні заходи продовжили до 24 квітня

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.