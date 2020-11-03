У Харківській ОДА пояснили COVID-рекорди «технічними чинниками»

COVID-рекорди, які реєструються в останні три дні на Харківщині, виникли через «технічні чинники»: передачу накопичених лабораторним центром зразків у приватні лабораторії та масове отримання результатів.

Про це на брифінгу 3 листопада сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, повідомляє Укрінформ.

За його словами, до середини минулого тижня обласний лабцентр мав у перехідних залишках понад 9 тисяч зразків, які чекали дослідження.

«У нас було дуже багато випадків, коли людина з клінічними ознаками захворювання госпіталізувалася в той чи інший лікарняний заклад чи міста Харкова, чи районів, здавала свій тест, проходило два тижні лікування, 10 днів, людина вже виписувалася за клінічними показниками, проходив ще тиждень, людина вже могла виходити на роботу, а тільки після того приходив цей позитивний тест», — пояснив Пастух.

Для того, щоб змінити ситуацію, зазначив він, уряд дозволив залучати для тестування приватні лабораторії. На Харківщині ПЛР-тестування роблять 17 приватних установ, 11 з них, станом на 31 жовтня, уже підписали договори з обласним лабцентром. На фінансування тестів виділили 14 млн грн.

«Минулого тижня проводилася передача цих тестів до лабораторій, проводилося велике дослідження. Тому ці показники не є об'єктивними показниками останніх трьох, чотирьох діб, це фактично є вироблення тих результатів, які мали бути зроблені раніше. Кількість захворюваності є нижчою, але я б на цьому не заспокоювався, тому що та динаміка, яку демонструє і Європа, й інші області України, також має місце у Харкові. Кількість захворювань, на жаль, сьогодні зростає. І кількість ліжок залишається у нас критичною – як у Харкові, так і в районах області», - сказав Пастух.

Наразі, за його словами, обласний центр не має перехідних залишків і робить поточні ПЛР-тести.

За останню добу на Харківщині зареєстрували 711 нових випадків коронавірусної хвороби, а 2 листопада - 816. Загалом у регіоні підтверджено 38711 випадків COVID-19, з них 7293 хворих одужало, 547– померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи.