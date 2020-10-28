Голова Харківської ОДА звинувачує керівника «швидкої» у приховуванні порушень

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер вважає, що недопуск аудиторів до структурних підрозділів "швидкої" в Харкові та області пояснюється бажанням керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти приховати порушення.

Про це, передає Укрінформ, Кучер написав у Фейсбуці.

"Продовжуючи тему резонансного аудиту "швидкої", з яким ще мають розібратися правоохоронці... Позиція керівника "швидкої" пояснюється його бажанням сховати інші, більші порушення. Раджу не гратися в кота й мишку. Ми все одно їх знайдемо", - заявив Кучер.

За його словами, керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта заборонив допускати працівників ОДА для проведення аудиту: "З 22 виїздів аудиторської служби до структурних підрозділів "швидкої" в Харкові та області, аудиторів жодного разу не допустили до перевірки. Окрім цього, були проігноровані всі письмові запити, направлені керівництву Центру для проведення аудиту. Жодних копій документів не надано дотепер".

"Дані, на яких базується висновок (ред. - негативний), узяті в Департаменті охорони здоров’я Харківської ОДА (установчі документи, штатні розписи, фінансові, бюджетні документи, звітність, паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання, аналітичні матеріали тощо), з відкритих джерел (офіційний майданчик електронних закупівель «Prozorro»), отримані безпосередньо від контролюючих органів", - пояснив Кучер.

За його словами, негативний висновок аудиту, а також усі фото- та відеоматеріали із зафіксованими порушеннями будуть передані до правоохоронних органів: "Винні у корупції та зловживаннях мають бути названі та покарані".

27 жовтня директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта у коментарі кореспонденту Укрінформу заявив, що аудит не проводився, оскільки "ХОДА не має прав на таку перевірку, бо наш заклад - це комунальне некомерційне підприємство - безпосередньо підпорядкований Харківській обласній раді". За його словами, що влітку після отримання розпорядження ХОДА про призначення аудиту, юристи центру оскаржили в суді призначення перевірки. Однак справа ще не розглядалася.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач заявив, що сьогодні на засіданні Кабміну буде розглянуто подані раніш документи щодо звільнення Олексія Кучера з посади голови ХОДА. Зокрема, Скоробагач звинуватив Кучера у некомпетентності.