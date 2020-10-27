У Харківському центрі екстреної меддопомоги виявили порушення, керівника звільнять - голова ОДА

Аудит Харківського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виявив порушення, через які керівника закладу Віктора Забашту буде звільнено.

Підсумки аудиту, передає Укрінформ, голова Харківської ОДА оприлюднив на сайті ХОДА.

«Аудиторську перевірку центру екстреної допомоги завершено. Як і можна було прогнозувати, під час перевірки виявили низку порушень. Серед найбільш кричущих – проведення закупівель вартістю понад 200 тис. грн не через «Прозоро». Це пряме порушення Закону України «Про публічні закупівлі». Загалом за період, який перевіряли, так «непублічно» витратили 1,4 млн грн. На кінець 1-го півріччя 2020-го Центр недовикористав понад 620 тис. грн виділених коштів. Також виявили штучне завищення вартості закуплених підприємством товарів на суму понад 93 тис. грн, часткове використання будівель підприємства для інших, ніж надання екстреної медичної допомоги, потреб (приватний кабінет лікаря тощо), значна недостатність бригад "швидкої" та тенденція їх подальшого зменшення. Результат - неспроможність надання своєчасної екстреної медичної допомоги. Тому висновок щодо діяльності Центру негативний», - зазначив керівник області.

За його словами, протягом усього терміну аудиту підприємство не надало жодних документів та інформації для його проведення: "Аудитори 22 рази виїжджали до відділень екстреної невідкладної допомоги на території Харкова та області. У жодному з відділень їх не допустили до виконання обов’язків».

«Вважаю такі результати аудиту достатніми для того, щоб ставити питання про відповідність керівника Центру пана Забашти займаній посаді. Саме це ми плануємо зробити на найближчих сесіях Харківської обласної ради», - підсумував Кучер.

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Як пояснив кореспонденту Укрінформу директор Центру Віктор Забашта, аудит не проводився: "ХОДА не має права на таку перевірку, бо наш заклад - це комунальне некомерційне підприємство - безпосередньо підпорядкований Харківській обласній раді. Ще влітку, після отримання розпорядження ХОДА про призначення аудиту, наші юристи звернулися до Харківського окружного адміністративного суду з позовом щодо його оскарження як прийнятого поза законом. Суд ще не розглядав справу, чекаємо".

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 24 червня на полях ОСК "Металіст" грали молоді люди, одному із них - він іноземець - на полі стало зле, він знепритомнів. Лікарі "швидкої", які прибули на місце події, не змогли його врятувати. Харківський бізнесмен і меценат Юрій Сапронов звинуватив Центр у відсутності сучасної апаратури у лікарів "швидкої". Голова ХОДА Олексій Кучер пообіцяв розібратися.

Фото: kharkivoda.gov.ua