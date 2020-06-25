У Харкові під час гри у футбол помер іноземець - чи винні медики?

У Харкові під час гри у футбол помер іноземець - чи винні медики?

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Укрінформ
Харківські медики без обладнання намагалися врятувати життя громадянинові Іраку, якому стало зле під час гри у футбол.

Про це у Facebook написав харківський бізнесмен і меценат Юрій Сапронов.

За його відомостями, увечері 24 червня на полях ОСК "Металіст" грали молоді люди, одному з них на полі стало зле, і він знепритомнів.

"Хлопцеві стало погано з серцем. Молодому хлопцеві, іноземцю. Він знепритомнів. Викликали швидку допомогу. Приїхала 203 бригада, 2-а підстанція. Дефібрилятора у "швидкій" не виявилося. Хлопець непритомний. Потім, через 20 хвилин, приїхала 101 бригада швидкої, 1-а підстанція. Кинулися реанімувати. Дефібрилятор теж не працює. 40 хвилин "качали" вручну. О 22.45 констатували смерть. Не від коронавірусу. Від нашої недолугості, відсутності у лікарів елементарного обов'язкового обладнання та ліків для надання медичної допомоги", - підкреслив Сапронов.

Він звернувся до голови Харківської ОДА Олексія Кучера із закликом звільнити керівника обласного комунального підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктора Забашту.

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Як повідомив Забашта по телефону кореспонденту Укрінформу, медики прибули на поле (на "Металісті" кілька платних міні-полів - ред.) через 4 хвилини зі справним медичним обладнанням.

"За протоколом, при асистолії немає потреби застосовувати дефібрилятори, потрібно непрямий масаж серця, і він був виконаний, однак пацієнт помер, і від цього ніхто не застрахований", - пояснив він.

За словами Забашти, якщо у 2013 році, коли було створено центр екстреної медичної допомоги, було 12% успішної допомоги при зупинці серця, а в 2019 - 87, то з початку цього року - 90%.

"Сапронов поквапився з оцінкою ситуації. Нехай хоча б зроблять розтин і встановлять точну причину смерті, і тоді ми будемо говорити про відповідальність медиків", - резюмував Забашта.

Тим часом у Харкові відкрили Кримінальне провадження за фактом смерті громадянина Іраку на міні-полі СК "Металіст" увечері 24 червня.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"24 червня о 22:33 до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на тренувальному футбольному полі, розташованому на вулиці Плеханівській, помер 29-річний чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Слобідського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Слідчим Слобідського відділу поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та призначено експертизу.

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