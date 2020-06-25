У Харкові під час гри у футбол помер іноземець - чи винні медики?

"Хлопцеві стало погано з серцем. Молодому хлопцеві, іноземцю. Він знепритомнів. Викликали швидку допомогу. Приїхала 203 бригада, 2-а підстанція. Дефібрилятора у "швидкій" не виявилося. Хлопець непритомний. Потім, через 20 хвилин, приїхала 101 бригада швидкої, 1-а підстанція. Кинулися реанімувати. Дефібрилятор теж не працює. 40 хвилин "качали" вручну. О 22.45 констатували смерть . Не від коронавірусу. Від нашої недолугості, відсутності у лікарів елементарного обов'язкового обладнання та ліків для надання медичної допомоги", - підкреслив Сапронов.

За його відомостями, увечері 24 червня на полях ОСК "Металіст" грали молоді люди, одному з них на полі стало зле, і він знепритомнів.

Про це у Facebook написав харківський бізнесмен і меценат Юрій Сапронов.

Він звернувся до голови Харківської ОДА Олексія Кучера із закликом звільнити керівника обласного комунального підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктора Забашту.

Як повідомив Забашта по телефону кореспонденту Укрінформу, медики прибули на поле (на "Металісті" кілька платних міні-полів - ред.) через 4 хвилини зі справним медичним обладнанням.

"За протоколом, при асистолії немає потреби застосовувати дефібрилятори, потрібно непрямий масаж серця, і він був виконаний, однак пацієнт помер, і від цього ніхто не застрахований", - пояснив він.

За словами Забашти, якщо у 2013 році, коли було створено центр екстреної медичної допомоги, було 12% успішної допомоги при зупинці серця, а в 2019 - 87, то з початку цього року - 90%.

"Сапронов поквапився з оцінкою ситуації. Нехай хоча б зроблять розтин і встановлять точну причину смерті, і тоді ми будемо говорити про відповідальність медиків", - резюмував Забашта.

Тим часом у Харкові відкрили Кримінальне провадження за фактом смерті громадянина Іраку на міні-полі СК "Металіст" увечері 24 червня.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"24 червня о 22:33 до поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на тренувальному футбольному полі, розташованому на вулиці Плеханівській, помер 29-річний чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Слобідського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Слідчим Слобідського відділу поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та призначено експертизу.