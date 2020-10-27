На Prozorro частішають випадки зловживання безтендерною процедурою закупівель

Безтендерну процедуру закупівель товарів та послуг для боротьби з COVID-19 через систему електронних торгів Prozorro деякі учасники використовують для уникнення конкурентних процедур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Prozorro у Фейсбуці.

За даними Prozorro, у рамках закупівель товарів та послуг для боротьби з COVID-19, які можливо здійснювати без тендерних процедур, державні структури з усієї України вже провели закупки на понад 11 млрд грн. І знаходиться все більше закупівель, де прямі договори в рамках боротьби з COVID-19 укладають для уникнення конкурентних процедур. Так, деякі замовники додають у закупівлю дрібку лікарських засобів з переліку антикоронавірусних закупівель, аби укласти прямий договір на закупівлю медикаментів (більшість з яких жодним чином не стосуються боротьби з COVID-19).

«Подібним чином, наприклад, вчинила Львівська перша міська клінічна лікарня. Загальна сума закупівлі склала 872 тис. грн, з яких «заблукалих» препаратів — на 580 тис. грн.», - зазначають в Prozorro.

Серед інших порушень – відсутність оприлюднених договорів й додатків до них, попри те, що це чітко передбачено законодавством; закупки за процедурою COVID-19 товарів не з переліку антикоронавірусних закупівель.

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Як повідомлялося, нещодавно Кабмін розширив перелік закупівель товарів та послуг для боротьби з COVID-19 поточними ремонтами приміщень закладів охорони здоров`я, які надають допомогу пацієнтам, хворим на коронавірус, а також послугами з проведення ПЛР-тестування.