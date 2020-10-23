Prozorro намагалися взяти під контроль рейдери

Правоохоронці завершили слідство за фактом незаконного заволодіння частки у статутному капіталі майданчика системи Prozorro ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році в учасників злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, виник злочинний умисел отримати контроль над товариством «Держзакупівлі.Онлайн», більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель Prozorro.

З цією метою зловмисники під погрозами насильства змусили одного зі співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав у розмірі 50 % статутного капіталу. Вартість частки становила 500 тис. дол.

У подальшому для легалізації незаконно одержаного майна учасники групи створили ланцюг цивільно-правових відносин з переоформлення прав на підставних осіб.

Наразі трьом співвиконавцям злочину оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Досудове розслідування проводили слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого місті Києві, оперативний супровід - Управління СБУ в Черкаській області.

Як зазначають у прокуратурі, наразі загрози роботі системи публічних закупівель Prozorro немає.