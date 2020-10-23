Prozorro намагалися взяти під контроль рейдери

Prozorro намагалися взяти під контроль рейдери

Укрінформ
Правоохоронці завершили слідство за фактом незаконного заволодіння частки у статутному капіталі майданчика системи Prozorro ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн». 

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році в учасників злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, виник злочинний умисел отримати контроль над товариством «Держзакупівлі.Онлайн», більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель Prozorro.

З цією метою зловмисники під погрозами насильства змусили одного зі співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав у розмірі 50 % статутного капіталу. Вартість частки становила 500 тис. дол.

У подальшому для легалізації незаконно одержаного майна учасники групи створили ланцюг цивільно-правових відносин з переоформлення прав на підставних осіб.

Наразі трьом співвиконавцям злочину оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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Досудове розслідування проводили слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого місті Києві, оперативний супровід - Управління СБУ в Черкаській області.

Як зазначають у прокуратурі, наразі загрози роботі системи публічних закупівель Prozorro немає.

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