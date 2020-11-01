Поліція у Харкові викрила розважальний заклад, який працював під час карантину

Поліція у Харкові припинила діяльність розважального закладу, який працював у нічний час на порушення карантинних норм.

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає Укрінформ.

"30 жовтня близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на порушення карантинних норм працює розважальний заклад, розташований по вулиці 23 Серпня... Поліцейські провели огляд місця події, вилучили обладнання, опитали присутніх та припинили діяльність закладу", - йдеться у повідомленні.

За фактом функціонування розважального закладу розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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Як повідомлялося, уряд на засіданні 13 жовтня подовжив карантинні обмеження в Україні до 31 грудня 2020 року. Водночас було посилено протиепідемічні заходи на різних рівнях адаптивного карантину.

За рішенням Державної комісії ТЕБ та НС, Харків віднесено до червоної зони епідемічної небезпеки, де діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час заборонена.