Як часто українці ходять у кіно на карантині

50,2% глядачів купують квитки на українські фільми рідше одного разу на кілька місяців.

Про це свідчать результати опитування «Портрет глядача українського кіно в кінотеатрі», проведеного КМІС на замовлення ГО «Детектор медіа», яке представили в Укрінформі його учасники.

«50,2% опитуваних купують квитки на українські стрічки рідше, ніж один раз на місяць, 26% – один раз на кілька місяців, ще 15,2% – раз на місяць. Лише 6,8% респондентів розповіли, що ходять в кіно на українські фільми кілька разів на місяць, ще 0,5% – раз на тиждень», - свідчать результати опитування.

35,8% респондентів відповіли, що зазвичай купують квитки в кінотеатр один раз на місяць, 25,4% ходять у кіно кілька разів на місяць, ще 24,8% сказали, що дивляться кіно в кінотеатрах раз на кілька місяців.

Серед тих, кому щось заважає дивитися українські фільми в кіно, 27% причиною назвали низьку якість фільмів, у 18,3% не вистачає коштів на купівлю квитка, 14,7% бракує часу. При цьому 80% опитаних зазначили, що їм нічого не заважає ходити в кінотеатри на українські фільми.

«Я сподіваюся, що ця інформація буде сприйнята нашими митцями, вони зроблять із неї висновки і братимуть до уваги потреби свого глядача, працюватимуть із аудиторією», – прокоментувала Наталія Байдан, фахівець із просування мережі кінотеатрів «Планета кіно».

Арт-менеджер кінотеатру «Копернік» (м. Львів), кінокритик Станіслав Тарасенко вважає, що.в українського кіно буде свій глядач, якщо фільм зроблено якісно, добре працює дистриб’ютор і відбувається робота з цільовою аудиторією.

«Процес кіновиробництва й кінопрокату складається з відомих для кіноіндустрії компонентів. Якщо кожен із них пропрацьовано максимально, тоді завжди буде успіх. Можна зняти гарний фільм, але погано прокотити його в кінотеатрах. І навпаки, можна зняти погане кіно й чудово розписати його в кінотеатрах, але на нього ніхто не піде. Одні дистриб’ютори вкладаються в рекламу, а інші ні. Усі ці фактори разом і призводять до успіху чи провалу фільму», - пояснив він.

Опитування було проведено на замовлення ГО «Детектор медіа» за підтримки Українського культурного фонду Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Центром «Соціальні індикатори».

Опитування тривало з 27 серпня по 18 жовтня 2020 року в кінотеатрах чотирьох міст України (Київ, Одеса, Львів, Харків) серед глядачів українського кіно. Було опитано 2004 респонденти.