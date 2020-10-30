Містичний трилер «Брама» з Ірмою Вітовською вийшов онлайн

На онлайн-платформі Takflix.com вийшов містичний трилер «Брама» Володимира Тихого.

Про це Укрінформу повідомили в команді проєкту.

«Стрічка доступна на всіх територіях світу мовою оригіналу з англійськими субтитрами», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в основі сценарію лежить відома п’єса українсько-німецького драматурга Павла Ар’є «На початку і наприкінці часів». Головна героїня фільму — 88-річна баба Пріся — живе у Чорнобильській зоні разом з донькою й онуком. Вона вживає галюциногенні гриби, товаришує з русалками і розповідає, як в молодості за часів війни відправила на той світ дванадцятьох німців. Одного дня Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що насувається…

Роль баби Прісі у стрічці виконує Ірма Вітовська. За цю роль вона отримала «Золоту Дзиґу» як найкраща українська акторка.

У головних ролях «Брами» також зіграли Віталіна Біблів («Золоту Дзиґа» за найкращу жіночу роль другого плану), Дмитро Ярошенко (Василь Стус у фільмі «Заборонений») та відомий театральний актор Ярослав Федорчук, що грає в однойменній виставі.