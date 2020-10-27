Кінодраму «Парфенон/Стасіс» покажуть на Kharkiv MeetDocs та випустять у прокат

Фільм «Парфенон/Стасіс» Мантаса Кведаравічюса 29 жовтня виходить у прокат, проте напередодні його можна переглянути на Kharkiv MeetDocs.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«З 28 жовтня, з 8:00 і до 29 жовтня 23:59 включно, фільм «Парфенон/Стасіс» Мантаса Кведаравічюса можна переглянути онлайн на сайті кінофестивалю Kharkiv MeetDocs, який триває з 26 до 31 жовтня в онлайн-форматі через посилення в Харкові карантину», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, всі покази фільмів на сайті meetdocsfestival.com є безкоштовними, кількість сеансів на деякі картини з програми може бути обмеженою. Для перегляду фільму необхідно лише зареєструватися на сайті фестивалю.

Як повідомляв Укрінформ, 4-й Міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs через посилення у Харкові карантину відбудеться в онлайн-форматі зі змінами в програмі. Проте деякі активності відбудуться офлайн. Зокрема, 30 жовтня в Харкові відбудуться паблік-ток з акторкою фільму «Гніздо горлиці», володаркою «Золотої Дзиґи» за найкращу жіночу роль Риммою Зюбіною, а також фестиваль короткометражного незалежного українського кіно «Бардак-офлайн».

Деякі заходи кінофестивалю відбудуться офлайн у Києві. 30 жовтня з 18:00 до 19:00 у HUB 4.0 (провулок Ярославський, 1\3) відбудеться майстер-клас Ганни Ярошевич і Альони Качкан «Case study. Як зробити успішний краудфандинг: кейс фільму „Май далеко, май добре“». 31 жовтня у Києві у Kooperativ Afisha (вул. Велика Васильківська, 5) відбудуться пітчинг документальних кінопроєктів і церемонія нагородження переможців фестивалю. Всі офлайн-заходи проходитимуть з дотриманням вимог карантину.

Фільм «Парфенон/Стасіс» Мантаса Кведаравічюса 29 жовтня виходить на екрани України. Прокат буде спрямований на аудиторію артхаусного кіно і відбудеться в найбільших містах України з лімітованою кількістю показів за участю представників творчої команди фільму.

«Парфенон/Стасіс» - повнометражний ігровий дебют Мантаса Кведаравічюса, відомого своїми документальними роботами. Світова прем’єра стрічки відбулась на «Тижні критиків» 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю у вересні 2019 року. Українська прем’єра – у міжнародному конкурсі повнометражних фільмів на 49-му КМКФ «Молодість» у серпні 2020 року.

Фільм базується на трирічному етнографічному дослідженні Мантаса Кведаравічюса в Афінах, Одесі та Стамбулі. Курди, суданці, українці, греки – зі сквотів, таємних кафе, підземних мечетей, борделів, залишених заводів – та їхні розповіді складають сюжет фільму. Головні герої Гаріп, Софія, Мехді та Анна, а також кримінальна та любовна історії, що пов’язують їх у фільмі, ведуть глядача крізь сьогоденне життя кожного з цих міст.

Стрічку створено за підтримки Держкіно, у копродукції Литви, України та Франції. Основною виробничою компанією є Студія Уляна Кім (Уляна Кім), що працює у спільному виробництві з українською ESSE Production House (Віталій Шереметьєв та Наталія Лібет) та французькою – Rouge International (Жюлі Ґайє, Антон Сенаой та Надія Турінцєв), а також власною виробничою компанією Мантаса Кведаравічюса – Extimacy Films.

Зйомки відбувались в Україні, Греції, Туреччині, Уганді та Литві, на всіх етапах виробництва працювали українські спеціалісти. Оператором-постановником разом із Мантасом є В’ячеслав Цвєтков, художником-постановником Юрій Григорович, звукооператором – Андрій Нідзельський, кастинг-директором – Алла Самойленко. Також над фільмом працювали режисерка монтажу Дуня Січйов, звукорежисер Роберт Вокер та звукодизайнер Ніколас Бекер.

Головні ролі виконали Рита Бурковська та Ганна Білоброва, Мехді Мохаммед та Гарип Оздем. Українську прем’єру на фестивалі «Молодість» команда фільму присвятила Гарипу Оздему, який загинув у Берліні влітку 2019 року.

Фото: dzygamdb