Вийшов тизер «Казки старого мельника»

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно, за підтримки якого створено фільм, передає Укрінформ.

«Стрічка «Казка старого мельника» виходить у кінотеатральний прокат 31 грудня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у казці розповідається про військового Адама, який повертається після битви та застає рідне місто в полоні злих чар.

У стрічці знялося яскраве сузір’я українських акторів - Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олеся Жураківська, Ганна Кошмал, Наталія Сумська, Ігор Бірча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Володимир Горянський, Анатолій Хостікоєв.