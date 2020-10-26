Вийшов тизер «Казки старого мельника»

Вийшов тизер «Казки старого мельника»

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Укрінформ
«Кінокомпанія 2016» разом із «Євромедіа Компані» та «Юкрейніан Фільм Дистриб’юшн» презентували офіційний тизер стрічки «Казка старого мельника».

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно, за підтримки якого створено фільм, передає Укрінформ.

«Стрічка «Казка старого мельника» виходить у кінотеатральний прокат 31 грудня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у казці розповідається про військового Адама, який повертається після битви та застає рідне місто в полоні злих чар.

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У стрічці знялося яскраве сузір’я українських акторів - Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олеся Жураківська, Ганна Кошмал, Наталія Сумська, Ігор Бірча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Володимир Горянський, Анатолій Хостікоєв.

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