Зйомки містичного трилера «Егрегор» в Україні завершили, на черзі - Польща та США

Містичний трилер "Егрегор" режисера Станіслава Капралова завершив свій знімальний період в Україні. Попереду – зйомки у Польщі та США, які відбудуться вже найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

“Для мене це був надзвичайний досвід. Цього вікенду ми знімали сцени з відомими польськими акторами Даніелем Ольбрихським та Анджеєм Зелінським. Надзвичайно цікаво та приємно працювати з такими зірками”, - коментує режисер Капралов.

Зйомки трилера «Егрегор» в Україні завершили, на черзі - Польща та США/Фото: usfa.gov.ua

Як зазначається, в основі сюжету фільму "Егрегор" – історія про давній культ, таємний орден, який впродовж сотень років утворює містичні Егрегори з енергії, щоб отримати можливість керувати свідомістю людства та заволодіти світом. Головні ролі у фільмі виконують українська актриса Олена Лавренюк та американський актор Омрі Роуз, котрий також долучився до написання сценарію. У зйомках фільму також бере участь актриса Валерія Караман.

“За сценарієм "Егрегор"– це міжнародна історія. Крім того, фільм є копродукцією України з Польщею та США, тож у нас міжнародний знімальний майданчик. В Україні зйомки проходили у Львові та Києві, зараз на нас чекають Варшава (Польща) та Нью-Йорк (США). Під час роботи на майданчику знімальна група дотримувалася всіх карантинних норм. Незважаючи на певні обмеження, у тому числі для участі іноземних акторів, все у нас пройшло доволі гладко”, - зазначає генеральний продюсер Сергій Лавренюк.

Фільм створюється компанією Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Проєкт фільму "Егрегор" став одним з переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно. Глядач побачить цей містичний трилер восени 2021 року.

Фото: usfa.gov.ua