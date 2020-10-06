Прийом музичних відео на фестиваль «Кінооко» продовжили до 10 жовтня

У 2020 році фестиваль кінооператорської майстерності "Кінооко", що триватиме з 29 жовтня до 1 листопада, вперше приймає на конкурс музичні відео.

Подати заявку можна до 10 жовтня на офіційному сайті фестивалю: kinoko.org.ua, повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

“30 вересня було завершено приймання робіт для участі у фестивалі кінооператорської майстерності "Кінооко"-2020. Комітетом фестивалю було прийнято рішення продовжити прийом музичних відео до 10 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає програмна директорка фестивалю Анастасія Тиха, з технічних причин прийом музичних відео почався трохи пізніше. “Після закінчення термінів прийому робіт ми почали отримувати велику кількість прохань про його продовження саме у цій категорії та вирішили піти назустріч заявникам”, - коментує вона.

Програма фестивалю, основним майданчиком якого буде Будинок кіно в Києві, включатиме чотири конкурсні програми – студентську, повнометражних кінооператорських дебютів, короткометражних ігрових та документальних фільмів. Також цьогоріч фестиваль вперше приймає на конкурс музичні відео.

В межах секції "Спеціальних показів" фестивалю на великому екрані буде показано 40-хвилинний мюзикл "Ритм" Дмитра Монатіка. Режисерка роботи – Таню Муіньо, оператор-постановник – Микита Кузьменко, який був членом журі першого фестивалю "Кінооко" в 2018 році.

Окрім показів конкурсної програми, "Кінооко" включатиме великий технічний форум та насичений освітній блок.

"Кінооко" є спільним проєктом Кафедри кінотелеоператорства Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, Національної спілки кінематографістів України, а також члена Європейської Федерації національних асоціацій кінооператорів IMAGO - Гільдії кінооператорів України.