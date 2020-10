«Земля блакитна, ніби апельсин» увійшла до програми Best of Fests фестивалю IDFA

Стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик увійшла до престижної програми Best of Fests найбільшого фестивалю документального кіно у світі – IDFA.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Добірка Best of Fests складається з тридцяти глядацьких хітів та призерів «Санденсу», Каннського, Берлінського та інших кінофестивалів світу. Організатори відзначають особливу актуальність цьогорічної програми Best of Fests, адже кожен фестиваль проходить за надзвичайних обставин. Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі (IDFA) відбудеться з 18 по 29 листопада у змішаному офлайн та онлайн-форматі», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, «Земля блакитна, ніби апельсин» – повнометражний дебют режисерки та письменниці Ірини Цілик, який став справжньою документальною сенсацією. Фільм розповідає про сім’ю, що живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра «Землі блакитної, ніби апельсин» відбулася у конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю «Санденс», де стрічка отримала Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше представлено у конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Європейська прем’єра пройшла на 70-у Берлінському кінофестивалі в межах програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де «Земля блакитна, ніби апельсин» стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема, отримав Гран-прі та нагороду за «Найкращу операторську роботу» найбільшого польського фестивалю документальних фільмів Millennium Docs Against Gravity, нагороду як «Найкращий дебют» на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний «Найкращим фільмом про права людини» на DokuFest у Косові та увійшов до офіційної програми престижних міжнародних кінофестивалів: CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США та ще понад 40 інших фестивалів. Також стрічку відібрано до шорт-листа Премії Європейської кіноакадемії у категорії Найкращий документальний фільм».

Стрічку створено українською продакшн-компанією «Альбатрос Коммунікос» (продюсерка Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією «Мунмейкерс» (продюсерка Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди). Фільмування проходило у 2017 - 2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.

У широкий український прокат "Земля блакитна, ніби апельсин" вийде 26 листопада.