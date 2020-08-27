Український фільм-переможець "Санденса" вийде у прокат у листопаді

Документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” Ірини Цілик вийде в український прокат 26 листопада.

Про це повідомляє “Артхаус Трафік”, передає Укрінформ.

“Глядачі зможуть побачити документальний хіт у кінотеатрах країни з 26 листопада. У прокат фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” випустить кінокомпанія Arthouse Traffic”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, стрічку відібрано у лонглист Премії Європейської кіноакадемії у категорії «Найкращий документальний фільм», переможців якої буде оголошено 12 грудня у Рейк'явіку (Ісландія).

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“Земля блакитна, ніби апельсин” – повнометражний дебют режисерки та письменниці Ірини Цілик. Назва фільму - цитата з вірша поета-сюрреаліста Поля Елюара, яка, за словами режисерки, певною мірою передає сюрреалістичну суть балансування героїв між паралельними вимірами війни та миру. Фільм розповідає про сім’ю, що живе у прифронтовій зоні Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Незважаючи на всі труднощі, родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра фільму відбулася у конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю «Санденс», де він отримав Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше представлено у конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно.

Європейська прем’єра пройшла на 70-у Берлінському кінофестивалі в межах програми Generation 14Plus. А українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де «Земля блакитна, ніби апельсин» стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Фільм отримав нагороду як «Найкращий дебют» на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний «Найкращим фільмом про права людини» на DokuFest у Косово та увійшов до офіційної програми престижних міжнародних кінофестивалів CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США та понад 40 інших фестивалів.

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29 серпня фільм покажуть на закритті Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Стрічку створено українською продакшн-компанією “Альбатрос Коммунікос” (продюсерка Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією “Мунмейкерс” (продюсерка Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди). Зйомки проходили у 2017-19 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.

Фото: Держкіно