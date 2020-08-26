Суд відмовив Роману Поланскі у поновленні в Американській академії кіномистецтв

Верховний суд округу Лос-Анджелеса відхилив клопотання кінорежисера Романа Поланскі про поновлення його у складі Американської академії кіномистецтв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

У квітні 2019 року Поланскі подав до суду на Академію, стверджуючи, що його виключили без попередження та без справедливого процесу.

Суддя Мері Стробел погодилася з тим, що Академія могла попередити режисера заздалегідь про голосування з питання його виключення. Однак, на її думку, Академія мала всі підстави виключити Поланскі зі своїх лав і зважила таку можливість ретельно і об’єктивно.

«У Ради (Академії – ред.) була причина виключити позивача… Рішення правління ґрунтувалося на доказах, не було прийнято як свавілля або примха і не стало зловживанням», - наголосила суддя.

Адвокат Гарланд Браун, який представляє інтереси Поланскі, заявив, що не оскаржуватиме вердикт судді. За його словами, членство в Академії «нічого не означає» для його клієнта.

Засідання окружного верховного суду з огляду на пандемію коронавірусу проходило в режимі телеконференції. Адвокат Браун був єдиним, хто з’явився на слухання особисто.

Як повідомляв Укрінформ, 3 травня 2018 року Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, яка щороку вручає премію "Оскар", виключила актора Білла Косбі та режисера Романа Поланскі зі свого складу.

Поланскі переховується від американських правоохоронних органів протягом 40 років. У 1978 році він втік з США в Європу, щоб уникнути суду за сексуальне насильство стосовно неповнолітньої в 1977 році.