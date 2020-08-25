Фільм "Червоний. Без лінії фронту" вийде у прокат у жовтні

Кінокомпанія «ІнсайтМедіа продюсерський центр» представила Держкіно завершений виробництвом повнометражний художній фільм Зази Буадзе і Тараса Ткаченка «Червоний. Без лінії фронту».

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічка є приквелом до фільму «Червоний». У кінотеатральному прокаті «Червоний. Без лінії фронту» з’явиться вже у жовтні 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт стрічки став одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 21,7 млн грн при загальній вартості виробництва у 43,5 млн грн.

Режисери-постановники фільму - Заза Буадзе і Тарас Ткаченко. Автор сценарію - Андрій Кокотюха. Оператор-постановник - Олександр Земляний.

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Ролі у фільмі виконали Микола Береза (Данило Червоний), Максим Панченко (Дорош), Олег Стефан (Ворон), Орест Пастух (Зенон), Андрій Мельник (Мирон), Володимир Губанов (Калюжний), Дар'я Плахтій (Уляна), Яна Корольова (Дарина).

«Червоний. Без лінії фронту» розповідає про 30-ті роки ХХ століття. Західна Україна - під владою Польщі. Данило Червоний - звичайний студент. Разом із друзями, українськими студентами, він захоплений ідеєю створення Української незалежної держави. Потрапивши під вплив радикалів, четверо друзів вступають у збройне протистояння з польською владою. Однак коли польська таємна поліція виходить на їхній слід, хлопці опиняються перед вибором, який назавжди змінює звичайне життя й розводить їх по різні сторони барикад.