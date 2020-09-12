Фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” здобув гран-прі кінофестивалю в Польщі

Документальна стрічка “Земля блакитна, ніби апельсин” української режисерки Ірини Цілик отримала гран-прі 17-го кінофестивалю Millennium Docs Against Gravity, який відбувся у Польщі.

Як повідомляє Укрінформ з посилання на організаторів кінофестивалю, урочиста церемонія нагородження переможців відбулася 10 вересня у варшавському театрі Studio.

“Один з фільмів сподобався усім нам без винятку. Журі одноголосно ухвалило нагородити фільм, який розповідає оригінальну і захопливу історію з величезним співпереживанням і відчуттям форми”, - зазначили організатори.

Вони додали, що уникаючи емоційної риторики і перебільшень, режисерка створила "зворушливий і водночас універсальний образ про незламність людського духу в темні часи”.

За перемогу в конкурсі боролися 13 документальних кінострічок. Переможець отримав від організаторів нагороду і грошову премію в розмірі 8 тис. євро.

Окрім того, нагороду фестивалю за операторську роботу в цьому фільмі одержав В’ячеслав Цвєтков.

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Як повідомлялося, міжнародна прем'єра повнометражного документального фільму “Земля блакитна, ніби апельсин” відбулася у січні цього року на американському кінофестивалі Sundance Film Festival, де він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії світової документалістики. Українська прем'єра стрічки відбулася у квітні 2020 на кінофестивалі DocuDays - там фільм здобув дві нагороди. В український прокат він має вийти в листопаді.