Фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” здобув гран-прі кінофестивалю в Польщі
Як повідомляє Укрінформ з посилання на організаторів кінофестивалю, урочиста церемонія нагородження переможців відбулася 10 вересня у варшавському театрі Studio.
“Один з фільмів сподобався усім нам без винятку. Журі одноголосно ухвалило нагородити фільм, який розповідає оригінальну і захопливу історію з величезним співпереживанням і відчуттям форми”, - зазначили організатори.
Вони додали, що уникаючи емоційної риторики і перебільшень, режисерка створила "зворушливий і водночас універсальний образ про незламність людського духу в темні часи”.
За перемогу в конкурсі боролися 13 документальних кінострічок. Переможець отримав від організаторів нагороду і грошову премію в розмірі 8 тис. євро.
Окрім того, нагороду фестивалю за операторську роботу в цьому фільмі одержав В’ячеслав Цвєтков.
Як повідомлялося, міжнародна прем'єра повнометражного документального фільму “Земля блакитна, ніби апельсин” відбулася у січні цього року на американському кінофестивалі Sundance Film Festival, де він отримав нагороду за найкращу режисуру в категорії світової документалістики. Українська прем'єра стрічки відбулася у квітні 2020 на кінофестивалі DocuDays - там фільм здобув дві нагороди. В український прокат він має вийти в листопаді.