Вийшов трейлер воєнної драми «Мати апостолів»

Вийшов трейлер воєнної драми «Мати апостолів»

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Укрінформ
Кінокомпанія «Студія «Золоте Руно» презентувала офіційний трейлер воєнної драми «Мати апостолів» режисера Зази Буадзе.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«У широкий кінотеатральний прокат фільм «Мати апостолів» вийде 3 грудня 2020 року. За словами авторів картини, цей фільм - уклін матерям, діти яких загинули, захищаючи Україну», - ідеться в повідомленні.

Фільм знятий за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 році, де ще й дотепер продовжуються бойові дії.

У стрічці йдеться про матір, яка заради порятунку дитини здатна на все, навіть пройти крізь пекло війни. Коли Софія дізнається, що літак її сина збито, вона вирушає у ризиковану мандрівку. Ніхто не може сказати достеменно, чи вижив її син. Матері доведеться вступити у відчайдушну боротьбу з сильними ворогами. На цьому шляху вона зі звичайної жінки перетворюється на матір, що втішає та рятує навіть пропащі душі.

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Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський.

Режисер-постановник – Заза Буадзе. Оператор-постановник – Олександр Земляний. Сценарій – Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе. Композитори – Роман Григорів, Ілля Разумейко. Продюсер – Дмитро Овечкін. Стрічку створено кінокомпанією «Студія «Золоте Руно» за підтримки Міністерства культури України. Промокампанія відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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