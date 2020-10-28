Вийшов трейлер воєнної драми «Мати апостолів»

Кінокомпанія «Студія «Золоте Руно» презентувала офіційний трейлер воєнної драми «Мати апостолів» режисера Зази Буадзе.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«У широкий кінотеатральний прокат фільм «Мати апостолів» вийде 3 грудня 2020 року. За словами авторів картини, цей фільм - уклін матерям, діти яких загинули, захищаючи Україну», - ідеться в повідомленні.

Фільм знятий за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 році, де ще й дотепер продовжуються бойові дії.

У стрічці йдеться про матір, яка заради порятунку дитини здатна на все, навіть пройти крізь пекло війни. Коли Софія дізнається, що літак її сина збито, вона вирушає у ризиковану мандрівку. Ніхто не може сказати достеменно, чи вижив її син. Матері доведеться вступити у відчайдушну боротьбу з сильними ворогами. На цьому шляху вона зі звичайної жінки перетворюється на матір, що втішає та рятує навіть пропащі душі.

Читайте також: В Гельсінкі з успіхом пройшли Українські кінодні

Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський.

Режисер-постановник – Заза Буадзе. Оператор-постановник – Олександр Земляний. Сценарій – Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе. Композитори – Роман Григорів, Ілля Разумейко. Продюсер – Дмитро Овечкін. Стрічку створено кінокомпанією «Студія «Золоте Руно» за підтримки Міністерства культури України. Промокампанія відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно.