В Гельсінкі з успіхом пройшли Українські кінодні

Минулого вікенда у Гельсінкі в найбільшому залі мережевого кінотеатру Cinamon Tripla пройшли Українські кінодні з трьома фільмами у програмі - «Мої думки тихі», «Атлантида», «Наші котики».

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу організаторка заходу Наталія Терамае.

На заходах також були цікаві фінські гості та онлайн-спілкування з українськими кінодіячами.

«Як організатори події ми дуже задоволені цьогорічним результатом. Незважаючи на «корону» (пандемію коронавірусу - ред.), нам вдалося зацікавити достатньо глядачів, щоби заповнити кінозалу. Приємно, що серед гостей фестивалю були сценаристка, очільниця фінського ПЕН-клубу Веера Тюхтіля та його віцепрезидент Оула Cілвеннойнен і відома фінська ілюстраторка Лінда Бондестам (в Україні її знають через роботи у книзі «Диктатор»)», - розповідає Терамае.

Організатори збирали відгуки глядачів. Сподівано тепло були прийняті «Мої думки тихі». Іноземці сміялися над жартами стрічки, які виявилися зрозумілими не тільки українцям.

«Приголомшливим було враження від «Атлантиди» – деякі глядачі своїми думками змогли поділитися лише наступного дня після перегляду, оскільки потребували часу для аналізу побаченого. До слова, саме «Атлантида» найбільше зацікавила місцевих журналістів під час промо фестивалю у медіа, очевидно завдяки фестивальній історії та Оскарівській номінації», - відзначила організаторка.

Найнесподіванішою, за її словами, стала реакція на комедію «Наші котики» - дехто виходив із зали з очами, повними сліз.

«Кожен такий фестиваль – це не лише кіно, а й інтерактив з творцями. Наприклад, Ірма Вітовська ( «Мої думки тихі», - ред.) записала привітання спеціально для нас. А після «Наших котиків» була zoom-сесія з Уляною Супрун (продюсерка, - ред.) та Володимиром Тихим (режисер, - ред.). З пані Супрун було важливо поговорити про способи подолання стресів, психологічних травм, а також про правила інформаційної гігієни, особливо актуальної у світлі інформвоєн», - резюмую Терамае.

Заходи Українських кіноднів у Гельсінкі проходили у повній відповідності до рекомендацій фінського уряду: 50-відсоткове заповнення зали, та користування захисними масками.

Організатори - Товариство українців у Фінляндії та Незалежні культурні ініціативи. Партнери - Державне агентство України з питань кіно, Посольство України у Фінляндській Республіці, Arts Promotion Center Finland.

Фото: Товариство українців у Фінляндії