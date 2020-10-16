Фонд Eurimages частково профінансує зйомки фільмів «Спас» і «Носоріг»

Кінопроєкти «Спас» Максима Наконечного та «Носоріг» Олега Сенцова отримали 395 тисяч євро фінансової підтримки від фонду Eurimages.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«16 жовтня були оголошені результати 160-го засідання Ради правління Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages. Фінансову підтримку від фонду Eurimages на загальну суму 395 тисяч євро, зокрема понад 250 тисяч євро безпосередньо на рахунки українських компаній, отримали кінопроєкти «Спас» (режисер Максим Наконечний, копродукція з Чехією та Хорватією) та «Носоріг» (режисер Олег Сенцов, копродукція з Німеччиною та Польщею). Обидва проєкти створюються за підтримки Державного агентства України з питань кіно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Україну на засіданні, що проходило з 12 до 16 жовтня включно, представляли національні представники Володимир Яценко та Сергій Зленко. Вперше в історії Україна була представлена в Раді правління Eurimages зі своїми мажоритарними проєктами.