Україна передала Грузії ноту через затримання одеських яхтсменів

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар передав тимчасово повіреному у справах Грузії в Україні Давіду Бочорішвілі ноту щодо затримання в Грузії яхти з українцями Володимиром Дяченком і Юрієм Хомичем.

Зустріч дипломатів відбулась 10 лютого, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Василь Боднар закликав грузинську сторону забезпечити швидкий і неупереджений розгляд справи затримання в Грузії яхти з громадянами України Володимиром Дяченком і Юрієм Хомичем. Грузинському дипломату була вручена нота МЗС України з цього питання та вкотре висловлено прохання змінити запобіжний захід та звільнити зазначених українських громадян”, - ідеться в повідомленні.

Як наголосили в зовнішньополітичному відомстві, у контексті нещодавніх заяв Міхеіла Саакашвілі заступник міністра підтвердив офіційну позицію МЗС, що Українська держава не втручається у внутрішні справи іноземних держав, а приватна думка окремих громадян не має впливати на розвиток стратегічного партнерства між країнами.

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«Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО. Усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити нашим відносинам», - зазначив Боднар.

Сторони також детально обговорили шляхи розвитку українсько-грузинських відносин та підтвердили наміри держав зміцнювати стратегічне партнерство.

«Грузія є стратегічним партнером України. Нам важливо розвивати політичний діалог на високому і найвищому рівнях, зміцнювати двостороннє співробітництво в різних галузях, що відповідає інтересам України і Грузії та нашим євроінтеграційним і євроатлантичним прагненням», - наголосив Боднар.

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Співрозмовники, зокрема, окреслили плани на найближчу перспективу, серед яких здійснення офіційного візиту віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Грузії Давіда Залкаліані до України, підготовка засідання двосторонньої комісії з питань економічного співробітництва, а також організація офіційного візиту Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Грузії.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михаїл Батурин.

Усіх трьох відправили в СІЗО за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії, вони досі перебувають під вартою. Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не робили, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації виключно політичні.

Як стало відомо, власник яхти Михайло Батурин раніше працював в охороні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Саакашвілі кілька разів публічно звертався до української влади із закликом розібратися в цій справі і заявляв, що вона не робить «нічого конкретного» для звільнення затриманих.

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав необгрунтованими обвинувачення на адресу зовнішньополітичного відомства у бездіяльності у цій справі.