МЗС робить усе можливе для звільнення затриманих у Грузії одеських яхтсменів

Міністерство закордонних справ України закликало органи влади Грузії до швидкого і неупередженого розгляду справи щодо затримання одеських яхтсменів Володимира Дяченка та Юрія Хомича і їх звільнення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка щодо звинувачень Михеїла Саакашвілі на адресу українського зовнішньополітичного відомства.

Дипломат нагадав, що органи влади Грузії затримали яхту, на борту якої перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і громадянин Грузії Михаїл Батурин.

«Обвинувачення на адресу МЗС України у бездіяльності у цій справі необґрунтовані та вводять громадськість в оману. Це питання перебуває серед основних пріоритетів роботи українського посольства в Тбілісі», - заявив Ніколенко.

Він поінформував, що посольство провело численні зустрічі з представниками грузинської влади і керівництвом прокуратури, аби домогтися звільнення українських яхтсменів, а консул посольства допомогла забезпечити зв’язок затриманих українців із рідними. Окрім того, МЗС України та посольство в Грузії направили відповідні ноти і виступили із клопотаннями взяти затриманих громадян України на поруки.

«Українські дипломати роблять все можливе і неможливе задля звільнення яхтсменів… Користуємося нагодою, щоб вкотре закликати органи влади Грузії до швидкого і неупередженого розгляду цієї справи, зміни запобіжного заходу та звільнення зазначених громадян України», - наголосив речник МЗС.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич і власник яхти громадянин Грузії Михаїл Батурин.

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Усіх трьох відправили в СІЗО за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії, вони досі перебувають під вартою. Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не робили, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації виключно політичні.

Як стало відомо, власник яхти Михайло Батурин раніше працював в охороні експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Саакашвілі кілька разів публічно звертався до української влади із закликом розібратися в цій справі і заявляв, що вона не робить «нічого конкретного» для звільнення затриманих.