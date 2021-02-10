МЗС застерігає громадян України від контроверсійних заяв на адресу Грузії

Міністерство закордонних справ вкотре застерігає громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка щодо звинувачень Михеїла Саакашвілі на адресу українського зовнішньополітичного відомства.

«Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені», - зазначив Ніколенко.

Він також зауважив, що звинувачення Саакашвілі на адресу посла України у Грузії Ігоря Долгова не мають жодних доказів, окрім емоцій обвинувачувача.

«Українська дипломатія не стане відволікатися на них і продовжить ефективно протидіяти російській гібридній агресії, мобілізувати світ на підтримку України, відкривати нові ринки для українських експортерів та успішно захищати права співвітчизників за кордоном», - запевнив речник МЗС.

Як повідомлялося, 9 лютого посол України у Грузії Ігор Долгов мав зустріч у Міністерстві закордонних справ Грузії, яка була присвячена закликам Михеїла Саакашвілі до своїх прибічників до непокори грузинській владі.

Долгов висловив жаль з приводу того, що висловлювання експрезидента Грузії ускладнюють двосторонні відносини.

Після цього Саакашвілі на своїй сторінці у Фейсбуці звинуватив посла Долгова у переслідуванні антиукраїнських інтересів, назвавши його хабарником і корумпованим чиновником.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба неодноразово висловлював жаль з приводу того, що приватні заяви Міхеїла Саакашвілі викликають певне напруження у відносинах з Грузію.