Джапарова просить заблокувати Twitter-акаунт «представництва МЗС РФ» в окупованому Криму

Соцмережа Twitter надала офіційний статус акаунту так званого диппредставництва міністерства закордонних справ РФ в окупованому Сімферополі. У МЗС України закликали адміністрацію соцмережі заблокувати цей акаунт.

Про це написала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттері, передає Укрінформ.

«На додаток до двох наших попередніх закликів, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити на так званий (акаунт – ред.) МЗС РФ у Криму позначку верифікації, в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим є українським. Twitter повинен негайно заблокувати цей обліковий запис!», — наголосила Джапарова.

У неділю на акаунті з'явилась позначка, яка означає, що профіль є верифікованим та офіційним. Український сегмент соцмережі відреагував на верифікацію профілю. У топі хештегів з'явились #TwitterSupportsTerorrism та #CrimeaIsUkraine.

Як повідомляв Укрінформ, про «приєднання» Автономної Республіки Крим та Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 р. за результатами незаконного «референдуму про статус Криму», що відбувся 16 березня.

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Окупація Криму, як і псевдореферендум, не визнаються Україною і більшістю іноземних держав, Генеральною Асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії. Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою територією.