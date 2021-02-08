Джапарова просить заблокувати Twitter-акаунт «представництва МЗС РФ» в окупованому Криму
Про це написала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Твіттері, передає Укрінформ.
«На додаток до двох наших попередніх закликів, ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити на так званий (акаунт – ред.) МЗС РФ у Криму позначку верифікації, в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим є українським. Twitter повинен негайно заблокувати цей обліковий запис!», — наголосила Джапарова.
У неділю на акаунті з'явилась позначка, яка означає, що профіль є верифікованим та офіційним. Український сегмент соцмережі відреагував на верифікацію профілю. У топі хештегів з'явились #TwitterSupportsTerorrism та #CrimeaIsUkraine.
Як повідомляв Укрінформ, про «приєднання» Автономної Республіки Крим та Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 р. за результатами незаконного «референдуму про статус Криму», що відбувся 16 березня.
Окупація Криму, як і псевдореферендум, не визнаються Україною і більшістю іноземних держав, Генеральною Асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії. Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою територією.