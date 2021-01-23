У ЮНЕСКО констатують погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму

Виконавча рада ЮНЕСКО вчергове констатує погіршення ситуації з правами людини на окупованому Кримському півострові.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене за підсумком моніторингу ситуації в Автономній республіці Крим, повідомляє сайт Міністерства закордонних справ.

Як зазначається у висновках доповіді Генерального директора ЮНЕСКО, дані, зібрані Україною та міжнародними організаціями, свідчать про подальше погіршення ситуації із правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

У висновках також констатується, що дії окупаційної влади суттєво загрожують свободі поглядів, совісті та релігії, праву на мирні зібрання та об'єднання, свободі ЗМІ та доступу до інформації, мовним і культурним правам.

«Найбільш вразливими групами, які страждають від порушень прав людини (у тому числі тих, що входять до сфери компетенції ЮНЕСКО), є кримські татари та українці, що піддаються значному тиску з боку окупаційної влади», - зауважується у доповіді.

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У документі також вказується на нанесення окупаційною владою шкоди культурним цінностям, що належать Україні та знаходяться на окупованій території, а також на зниження рівня охорони природної спадщини через незаконні рішення про зміну статусу природних заповідників.

Відповідно до ухваленого рішення, передбачається, що Генеральний директор ЮНЕСКО представить наступну доповідь про ситуацію у тимчасово окупованому Криму на 212-й сесії Виконавчої ради за результатами повноцінного комплексного моніторингу.

«Схвалення цього рішення в черговий раз підтверджує міцну позицію міжнародної спільноти на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та є важливим інструментом протидії агресивній політиці Росії та елементом консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму», - зазначила перша заступниця міністра Еміне Джапарова.

Станом на січень 2021 року, ЮНЕСКО здійснила низку місій до України для моніторингу ситуації у тимчасово окупованому Криму у сферах науки та інформації та розпочала моніторинг у сфері освіти. Наступним кроком має стати моніторинг у сфері культури та культурної спадщини.