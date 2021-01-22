Посольство США у День Соборності України нагадало Росії про Донбас і Крим

Посольство США у День Соборності України вкотре закликало Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим і Донбас.

Як передає Укрінформ, про це заявив у відеопривітанні виконувач обов’язків заступника голови Місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

«Ми приєднуємось до народу України, вкотре закликаючи Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом та територіальними водами», - сказав дипломат.

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Пеннінгтон відзначив зусилля українців у побудові вільної і демократичної України, відсічі російській агресії та прагненні реформувати країну і запевнив, що США разом з народом України «у День Соборності і щодня».

Як повідомлялося, в Україні 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, щорічно відзначається День Соборності.

Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення.