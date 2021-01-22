Світовий конґрес українців привітав із Днем Соборності

Світовий конґрес українців (СКУ) від імені багатомільйонної української діаспори привітав з Днем Соборності України і закликав приєднатися до щорічної всесвітньої акції «Україна Єдина».

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«Події Злуки українських земель та січневих актів 1918 і 1919 років стали кульмінацією багатовікової боротьби нашого народу за єдність та самовизначення і свободу. Ці події вибудували підґрунтя для відновлення незалежності України в 1991 році та для нинішньої єдності українського народу в протидії російському агресору», - зазначили в СКУ.

Як зауважили в Світовому конґресі українців, «упродовж століть вірні сини й дочки українського народу відстоювали незалежність та єдність України. Їх непохитна віра в належне місце нашої Батьківщини серед вільних держав світу надихає нас і сьогодні».

«Щороку в січневі дні ми схиляємо голови перед тими, хто віддав життя заради цієї шляхетної мети. Ми вшановуємо сучасних українських героїв, які мужньо захищають єдину й соборну Україну для майбутніх поколінь. Тож нехай їхній безкорисний героїзм надихає нас до ще активнішої праці, яка допоможе прискорити деокупацію Криму і Донбасу, припинити війну проти українського народу та розбудувати Україну як справдісуверенну, демократичну та заможну державу. Україна єдина!», - наголосили в СКУ.

У своєму відеозверненні з нагоди Дня Соборності президент СКУ Павло Ґрод також зазначив: «Українці з усіх континентів із великим піднесенням пригадують проголошення незалежності України понад 100 років тому. І ми пишаємося сьогоднішньою єдністю України та 65-мільйонного світового українського народу».

Приєднатися до акції та знайти більще інформації можна за хештегом #unitedukraine2021.

Як відомо, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави, передає Укрінформ.

Акт Злуки увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України – Наддніпрянщини та Наддністрянщини – щонайменше з середини XIX століття. Це була основоположна подія для українського державотворення. 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його підтримали українці на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної Української державності. Утім, історики цілком справедливо відзначають, що 24 серпня 1991 року насправді відбулося відновлення державної незалежності України.

Вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель, в єдину Україну, стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав УНР та ЗУНР, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій, в єдину соборну Українську державу.

Однак тоді об’єднання України відбулося суто символічно: вже через кілька тижнів після проголошення Акту злуки більшовики захопили Київ, пізніше поляки окупували Східну Галичину, а Чехо-Словаччина - Закарпаття.

Перше святкування Соборності відбулося 22 січня 1939 року у Карпатській Україні (м. Хуст), на той час - автономній республіці Чехо-Словаччини. Цього дня під синьо-жовтими прапорами відбулась тридцятитисячна маніфестація місцевого населення, яке з’їхалось до столиці Карпатської України з усіх куточків краю згадати події 20-річної давнини.

Яскравим проявом єдності, волі українського народу до свободи став «живий ланцюг», організований патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту Злуки. Мільйони тоді ще радянських українців узялись за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.

Відтоді в Україні «живі ланцюги» створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу, а День Соборності наразі відзначається на державному рівні вже щороку.

Відео: Ukrainian World Congress