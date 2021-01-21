Українці Австралії запрошують долучитися до акції «Україна Єдина» з нагоди Дня Соборності

Союз українськіх організацій в Австралії (СУОА) запрошує приєднатися до акції Світового конґресу українців (СКУ) «Україна Єдина» з нагоди Дня Соборності України.

Про це йдеться на сторінці СУОА в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, метою акції є «наголосити на єдності українців та соборності, неподільності і суверенітеті української держави».

Для акції потрібно:

1. Завантажити і роздрукувати листівку з гаслом українською або англійською мовами (дивіться нижче);

2.Зробити фото з листівкою так, щоб було видно Ваше обличчя;

3. Поширити своє фото на фейсбук з #UkraineUnited2021;

4. Надіслати фото на адресу olha.domanska@ukrainianworldcongress.org.

В СУОА нагадали: «Щороку, 22 січня, українці в усьому світі відзначають День Соборності України. В цей день, у 1919 році, відбулося урочисте проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Проголошення Акту Злуки стало основою для відновлення незалежності України в 1991 році та для єдності українського народу аж до сьогодні».

Крім того, Управа Союзу українських організацій Австралії закликала складові частини СУОА – організації, установи, духовенство та всю українську спільноту Австралії гідно відзначити важливу дату нашої історії.

З цієї нагоди та з метою вшанування творців національно-демократичної революції України 1917-1921 рр. та захисників рідної землі у боротьби за незалежність і соборність України в СУОА пропонують у неділю, 24 січня, провести молебні у церквах УГКЦ та ПЦУ.