Українці Австралії запрошують долучитися до акції «Україна Єдина» з нагоди Дня Соборності
Про це йдеться на сторінці СУОА в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається, метою акції є «наголосити на єдності українців та соборності, неподільності і суверенітеті української держави».
Для акції потрібно:
1. Завантажити і роздрукувати листівку з гаслом українською або англійською мовами (дивіться нижче);
2.Зробити фото з листівкою так, щоб було видно Ваше обличчя;
3. Поширити своє фото на фейсбук з #UkraineUnited2021;
4. Надіслати фото на адресу olha.domanska@ukrainianworldcongress.org.
В СУОА нагадали: «Щороку, 22 січня, українці в усьому світі відзначають День Соборності України. В цей день, у 1919 році, відбулося урочисте проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Проголошення Акту Злуки стало основою для відновлення незалежності України в 1991 році та для єдності українського народу аж до сьогодні».
Крім того, Управа Союзу українських організацій Австралії закликала складові частини СУОА – організації, установи, духовенство та всю українську спільноту Австралії гідно відзначити важливу дату нашої історії.
З цієї нагоди та з метою вшанування творців національно-демократичної революції України 1917-1921 рр. та захисників рідної землі у боротьби за незалежність і соборність України в СУОА пропонують у неділю, 24 січня, провести молебні у церквах УГКЦ та ПЦУ.