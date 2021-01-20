Саміт «Кримської платформи» не має обмежуватися питанням прав людини - Джапарова

Саміт "Кримської платформи", запланований в Україні на 23 серпня, має обговорити весь спектр проблем окупованого Криму - від гуманітарних до безпекових.

Про це перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила на спільних онлайн-слуханнях у Верховній Раді на тему "Зовнішньополітічні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: Парламентський вимір", передає кореспондент Укрінформу.

"Короткостроковим завданням "Кримської платформи" є утримання теми Криму, пошук нових шляхів і кроків, щоб ще більш гучно почати обговорювати тему, яка за сім років не змінюється, а лише нарощуються наслідки окупації", - сказала Джапарова.

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Вона підкреслила, що саміт не повинен обмежуватися обговоренням важливої теми прав людини.

"Права людини - це не єдиний вимір, про який ми можемо говорити. З точки зору Міністерства закордонних справ, Україна повинна шукати аргументи навколо питань мілітаризації, питань безпеки. Їх дуже багато, і заходи повинні плануватися з точки зору бачення наших стратегічних завдань", - сказала Джапарова.

Вона назвала символічною дату саміту "Кримської платформи".

"Офіційно розпочати діяльність "Кримської платформи" ми плануємо установчими заходами саміту ... Він буде проведений у Києві 23 серпня цього року якраз разом із заходами, які плануються до річниці 30-річчя Незалежності України... Символізм неможливо переоцінити, тому що без Криму немає справжньої незалежної України", - підкреслила Джапарова.

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За її словами, запрошення на саміт «Кримської платформи» лідерів іноземних держав і керівників міжнародних організацій "будуть надіслані найближчим часом".

Як повідомляв Укрінформ, "Кримська платформа" - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Фото: mfa.gov.ua