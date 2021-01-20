Представники МЗС і депутати обговорили розвиток парламентського виміру Кримської платформи

Українські дипломати і парламентарі обговорили просування цілей Кримської платформи у парламентських асамблеях міжнародних організацій та в рамках груп дружби з парламентами іноземних держав.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час спільних комітетських слуханнях «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: парламентський вимір» у Верховній Раді України.

Зазначається, що перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова поінформувала учасників слухань про стан реалізації ініціативи Кримська платформа та підготовки до проведення її інавгураційного саміту у Києві 23 серпня 2021 року.

«Важливим питанням слухань став розвиток парламентського виміру Кримської платформи, зокрема шляхом просування її цілей у парламентських асамблеях міжнародних організацій та обговорення в рамках груп дружби з парламентами іноземних держав», - йдеться у повідомленні.

Учасники слухань також обговорили завдання у законодавчій площині, спрямовані на деокупацію Криму політико-правовими засобами.

Участь у заході взяли Сецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв, Представник Президента України у Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, представники Офісу Президента України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства юстиції України, Ради національної безпеки і оборони України, керівники та члени профільних комітетів Верховної Ради України, груп з міжпарламентських зв'язків та постійних делегацій у парламентських асамблеях міжнародних організацій.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, протидії зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 23 серпня 2021 року в Києві. До участі у саміті будуть запрошені глави іноземних держав та лідери міжнародних і регіональних організацій.