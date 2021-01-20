Українська делегація ініціює створення у ПАРЄ «Кримської платформи»

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює створення «Кримської платформи» на майданчику Асамблеї.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це голова делегації, народний депутат від «Слуги народу» Марія Мезенцева заявила під час слухань на тему: «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: парламентський вимір».

«Це неформальна платформа підтримки, в Україні вже започаткована як «Кримська платформа», таку ж назву вона буде мати на теренах ПАРЄ. Ми спрямуємо відповідні листи членам ПАРЄ. Ми погоджуємо, чи буде це стосуватися делегації Російської Федерації», - зазначила очільниця делегації.

Мезенцева прогнозує, що до ініціативи доєднаються 30-40 делегатів.

«Але ми будемо працювати, щоб і географічно віддалені від України країни ПАРЄ долучилися до неї», - додала парламентарій.

Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи планується започаткувати на інавгураційному саміті у Києві 23 серпня цього року.