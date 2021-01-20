Українська делегація ініціює створення у ПАРЄ «Кримської платформи»
Як передає кореспондент Укрінформу, про це голова делегації, народний депутат від «Слуги народу» Марія Мезенцева заявила під час слухань на тему: «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: парламентський вимір».
«Це неформальна платформа підтримки, в Україні вже започаткована як «Кримська платформа», таку ж назву вона буде мати на теренах ПАРЄ. Ми спрямуємо відповідні листи членам ПАРЄ. Ми погоджуємо, чи буде це стосуватися делегації Російської Федерації», - зазначила очільниця делегації.
Мезенцева прогнозує, що до ініціативи доєднаються 30-40 делегатів.
«Але ми будемо працювати, щоб і географічно віддалені від України країни ПАРЄ долучилися до неї», - додала парламентарій.
Як повідомлялося, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.
Офіційно діяльність Кримської платформи планується започаткувати на інавгураційному саміті у Києві 23 серпня цього року.