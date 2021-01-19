Кримська платформа: в МЗС сказали, коли оприлюднять список учасників саміту

Міністерство закордонних справ розсилає офіційні запрошення лідерам інших держав взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, їх список буде оприлюднено після отримання підтверджень.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з чинною головою ОБСЄ - міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз перебуваємо на стадії розсилки офіційних запрошень для лідерів інших держав для участі в саміті Кримської платформи, тому, поки ми не зберемо список офіційних підтверджень, я не буду коментувати конкретні країни, які вже погодилися брати участь безпосередньо в саміті. Але можу сказати, що та робота, яку ми проводимо з усіма країнами з роз'яснення цілей Кримської платформи, її формату, демонструє, що ця ініціатива здобуває дедалі більшу підтримку", - сказав Кулеба.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

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Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня 2021 року в Києві.