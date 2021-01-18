В ОП назвали дату саміту «Кримської платформи»

Саміт «Кримської платформи», у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

За результатами саміту має з’явитися скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Кримського півострова, заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту (саміту «Кримської платформи» – ред.) – 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів», – сказав Жовква.

Він зазначив, що на саміті «Кримської платформи» необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

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«Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму», – розповів заступник керівника ОП.

Жовква зауважив, що саміт буде пов’язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

За його словами, Президент Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі в цих подіях.

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«Сподіваємося на широку міжнародну присутність у ці два дні», – додав заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

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Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті у Києві.